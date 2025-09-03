◇セ・リーグ巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日京セラD）巨人の戸郷が6回1失点で5勝目を挙げた。6四球を与え、4回以外は走者を背負うも「何とか最少失点で粘ることができた」と要所を締め、114球の力投。「勝ちがつくことは先発投手にとって喜びであり、役割」と汗を拭った。ただ降板後には阿部監督から「変化球の時に（腕の）緩みが出るので打者からだと分かる。次の登板までに練習してくれ」と注文を受けた。