大阪・関西万博のフィナーレが、感謝の光で彩られます。2025年9月から10月にかけて、万博会場の夜空を舞台に「EXPO Thanks 花火大会」が複数日にわたり開催されることが決定しました。この花火大会は、これまで万博を支えたすべての方への感謝を込めて打ち上げられる特別なもの。特に9月27日、10月8日、10月13日の3日間は、より規模の大きな花火が予定されています。万博での感動的な思い出の締めくくりに、夜空を見上げてみません