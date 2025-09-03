◇セ・リーグヤクルト1―4巨人（2025年9月2日京セラD）ヤクルト・高津監督が今季限りで退任することを試合前に1軍ナインに報告した。8月31日に優勝の可能性が完全消滅。球団と会談したことを明かし「今いるメンバーには試合前に（退任の）話をしてゲームに挑んだ。僕自身もモヤモヤしてゲームに入りたくなかった」と説明した。試合は1得点で敗れ、連勝が2で止まった。初回1死満塁ではオスナの三塁線への打球がファウル