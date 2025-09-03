気象台は、午前5時33分に、大雨警報（浸水害）を山形市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・山形市に発表 3日05:33時点村山、庄内では、3日朝まで低い土地の浸水に、3日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□大雨警報【発表】・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量60mm■鶴岡市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警