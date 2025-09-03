◇パ・リーグ楽天0―2西武（2025年9月2日楽天モバイル）楽天は今季初対戦の西武・今井の前に二塁すら踏めず、2安打で零敗。連勝が2で止まり、三木監督は「いい投手の隙を突けなかった」と語った。20年にア・リーグ本塁打王に輝いたボイトも2度空振り三振を喫するなど、3打数無安打。今オフにもメジャー挑戦の可能性がある右腕に「彼の能力はメジャーでも通用すると思う。いろいろな球種を満遍なく投げてきて的を絞れなか