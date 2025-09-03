3日午前、県内では大雨により鉄道に影響が出ています。JR東日本によりますといずれも代行輸送は行われないということです。午前5時10分現在の状況です。◆羽越本線新津～酒田駅間の上下線で運転を見合わせ運転再開見込みは立っていません。◆信越本線直江津～長岡駅間始発から昼頃まで遅れや運休が発生。長岡～新津駅間の上下線運転を見合わせ。運転再開見込みは立っていません。新津～新潟駅間始発