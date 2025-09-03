桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』が、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時に放送されることが決まった。2人は共に民放キー局ゴールデン・プライム帯ドラマ初主演。【写真】桜田ひより、“ヘソ出し＆美脚”ショットに反響「スタイル抜群」「綺麗すぎる」本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』の