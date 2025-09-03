◇パ・リーグロッテ6―8日本ハム（2025年9月2日ZOZOマリン）ロッテ先発の石川柊が5回2/3を11安打8失点で6敗目を喫した。打線は終盤に粘りを発揮し2点差まで追い上げたものの、連勝は2で止まった。石川柊は「要所で甘くなってしまった。申し訳ないとしか言えない」と言葉を絞り出した。7月以降の6試合中4試合で7失点以上の右腕に、吉井監督は「先頭を出すとああいうふうになる時がある。対策を考えて」と求めた。