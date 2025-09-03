◇セ・リーグ巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日京セラD）頼れる先輩がいるからこそ、役割は明確だ。巨人・泉口は言う。「やっぱり後ろが（岡本）和真さんなので、何とか毎打席出塁しようと。僕はボコボコと本塁打を打つようなタイプではないので、まずは出塁というところを頭に入れている」。目の前の打席に集中してきた結果、打率はリーグトップの小園と4毛差の.2967、出塁率は2位・大山を3毛上回る.3594でトップに浮上した