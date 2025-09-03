◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人・中山礼都内野手（２３）の打球は京セラＤの天井近くまで上がり、右翼後方の５階席付近に届いた。＊＊＊＊＊＊＊胸に刻み続けている言葉がある。昨年８月１０日の中日戦（バンテリンＤ）は２三振と拙守で途中交代となり試合中に２軍降格を告げられた。その夜、川相内野守備コーチ（現２軍野手総合コーチ）から宿舎の自室に招かれた。「頑張っているのは