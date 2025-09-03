９月になり本格的な秋の行楽シーズンを迎えようとしています。山菜採りなどで山に入る場合に注意しなければいけないのが、クマとの遭遇です。身を守るためにはどのような準備が必要なのでしょうか。（長南記者）「買うと１万円を超えるクマ撃退スプレーですが、こちらの店舗では気軽にレンタルできます」札幌市北区のリサイクルショップです。２０２５年４月から始めたのは、クマ対策グッズの定番・クマスプレー