女優の長谷川京子が、３日までに自身のインスタグラムを更新。娘とのショットを公開した。長谷川はインスタグラムに「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか＃ｍｙｄａｕｇｈｔｅｒ＃ｓｈｙｇｉｒｌ＃でもご飯はたくさん食べるよ」とコメント。黒のオールインワンにサングラスをかけた姿で娘と腕を組む様子やモノクロ写真などを披露した。この投稿には「可愛い親娘」「京子さんとってもかわいいですピアスも可愛