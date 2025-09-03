◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）―戸郷が降板後、ベンチで話をしていた。「ちょっと変化球の時に（腕の振りの）緩みが出るので。バッターからだと分かるよと。それはちょっと課題かな。次の登板までに練習してくれっていうのは言いました」―１番にキャベッジを起用。「丸を休ませてという形だったので。丸のところに入れただけでした」―残り２２試合。「前回の阪神戦でもそうです