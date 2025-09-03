【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（毎週水曜 21時～）の第9話（最終話）が9月3日に放送される。第9話のあらすじとシーン写真も公開された。 ■22年前の事件に隠されていた真相が明らかに 今夜放送の第9話では、22年前に起きた拳銃強奪事件とホームレス射殺事件に隠されていた、誰