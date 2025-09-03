女優堀田真由（27）が2日、都内で「ミノンアミノモイスト」新ミューズ＆新TV−CM発表会に登壇した。敏感肌向けスキンケアブランド「ミノン」から派生したシリーズが10年ぶりにリニューアル。乾燥しやすい敏感肌でもうるおいを保たせる。新ミューズに就任した堀田は淡いピンクのワンピースで登場し「もともと使わせていただいていたのでうれしい。私もデビューから10年なので、同じく10年というところにもご縁を感じました」。出