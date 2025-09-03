■窪田製薬ＨＤ 80円(+30円、+60.0％) ストップ高 窪田製薬ホールディングス [東証Ｇ]がストップ高。1日の取引終了後、同社のメガネ型AR（拡張現実）デバイス「Kubota Glass」の販売特約店契約に関する発表を相次いで行っており、手掛かり視されたようだ。中国の多元奇夢（北京）医療科技と福豪（上海）光学科技、台湾のＥｖｅｒＬｉｇｈｔＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔとそれぞれ販売特約店契約と売買契約を締結した。