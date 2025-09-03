北海道旭川市で弁当を食べた１４４人が食中毒を発症し、このうち６０代の男性１人が死亡しました。一部の患者からは腹痛や下痢を引き起こす「腸炎ビブリオ」が検出され、保健所は販売元の弁当店に営業停止を命じました。食中毒が発生したのは、旭川市東鷹栖の宅配弁当専門店「昼めし屋」です。 保健所によりますと、８月２５日、昼めし屋のザンギ弁当などを食べた６９２人のうち１３歳から８１歳の男女１４４人が、下痢や腹痛な