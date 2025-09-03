■三越伊勢丹 2,670円(+149.5円、+5.9％) 東証プライムの上昇率8位。三越伊勢丹ホールディングス [東証Ｐ]が続急伸。1日の取引終了後に発表した8月度の売上速報で、国内百貨店事業の売上高が前年同月比0.7％増と6ヵ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感された。このほか、百貨店事業の合計売上高が同6.9％増となったＪ．フロントリテイリング [東証Ｐ]や、国内百貨店売上高が同6.6％増となった高島屋 [東証