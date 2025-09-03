嵐の櫻井翔（43）と相葉雅紀（42）が2日、都内で「セブン−イレブン・ジャパン新広告コミュニケーション発表会」に出席し、グループ愛をにじませた。3日から順次放映される新テレビCMで宇宙人に扮（ふん）した2人が、女優の天海祐希（58）演じるセブン−イレブンのオーナーと出会い、コンビニで働きながら成長する姿が描かれる。2人そろってのCM出演は約2年ぶり。撮影現場は終始和気あいあいとした雰囲気で、そのお供は嵐の楽曲