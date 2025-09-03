3日配信開始のプライムビデオ「セフレと恋人の境界線」の配信直前イベントが2日、都内で行われた。スタジオMCのYOU（61）〓比良くるま（30）サーヤ（29）千葉雄大（36）が短編映画を見ながらトーク。映画の主演女優中田青渚（25）中村ゆり（43）山下美月（26）も参加した。冒頭に高比良が「今日はしっかり務めます」と言うと、サーヤが「務めろよ、ちゃんと務めろよ」と、オンラインカジノ騒動で吉本興業を辞める羽目になった高比