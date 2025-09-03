刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の“山さん”こと山村刑事役で人気を集めた俳優露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日に死去していたことが2日、分かった。93歳だった。スタジオジブリの映画「耳をすませば」でバロン役の声を務めるなど、個性派俳優として幅広いジャンルで活躍した。◇◇◇露口さんは55年、俳優座養成所に7期生として入所。59年には「逃亡者」で映画デビューを果たし、悪役から好青