＜悼む＞伏せた右目とにらむように見開いた左目。「太陽にほえろ！」の落としの山さんには説得力があった。30代半ばまでは「赤い殺意」（64年）の強盗犯など、むしろギラギラした役の方が多かった。ニヒルな山さんに迫力を感じたのは、そんな「熱」を秘めた重層的な役作りがあったからだと思う。先輩にも平気で手を上げた若き日の松田優作さんが、石原裕次郎さんと露口さんの2人に限って一歩下がって接していたと聞いたことがある