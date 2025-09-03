演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が2日、大阪市内で行われた松竹創業130周年「秋だ！笑いだ！松竹新喜劇9月公演」（9月20〜28日、大阪松竹座）の取材会に出席した。7月31日をもって、「演歌第7世代」からの「卒業」を発表し「心にぽかんと穴が開いて、新たに自立しないといけないのかなと感じています」。年末のNHK紅白歌合戦出場を目標に据えつつ、「この9月公演で勉強したことを翌年以降に役立てていけたら」と意気込んだ。