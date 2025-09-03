5月のカンヌ映画祭（フランス）に併設の監督週間に出品された黒崎煌代（23）の初主演映画「見はらし世代」（10月10日公開）ジャパンプレミアが2日、都内で開かれた。黒崎は日本人最年少の26歳で同部門に選出の団塚唯我監督（27）と、原点と位置付ける23年の映画デビュー作「さよならほやマン」（庄司輝秋監督）の撮影現場で出会いオファーを受けた。役作りは「そこから離れたくない。あえて作り込まなかった」と特別な映画だと強