大谷は今季、53本ペースで本塁打を放っている(C)Getty Images9月に入りMLBレギュラーシーズンではタイトル争いも大詰めだ。中でも、両リーグのホームラン王争いは今季も、ハイレベルな数字が並びファンを熱狂させている。残りの1か月を迎え、し烈なタイトル争いを繰り広げるスラッガーたちの注目度は増すばかりだ。【画像】まさか！？大谷翔平が敵ファンとハイタッチ…異例の行動に出る米スポーツ専門放送局『FOX SPORTS』が現