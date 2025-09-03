プロ8年目での初本塁打にナインから手荒い祝福を受ける阪神・熊谷敬宥(C)産経新聞社阪神は9月2日の中日戦（バンテリン）に5-3で勝利。3連勝で優勝マジックを「6」に減らした。猛虎屈指のユーティリティープレーヤーが嬉しい初体験だ。3回。4番・佐藤輝明の先制35号2ランで敵地が沸き返った中、大山悠輔の四球を挟んでの1死一塁から、6番・熊谷敬宥が続いた。【動画】「走攻守顔の4拍子」阪神・熊谷敬宥のプロ初本塁打をチェッ