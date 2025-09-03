「楽天０−２西武」（２日、楽天モバイルパーク）今年も難敵が立ちはだかった。楽天は今季初対戦となった西武・今井の前に２安打完封を許し、最後まで二塁も踏めず。好機さえつくれない展開に、三木肇監督も「仕留めきれなかった。いい投手になかなか隙を突けなかった」と嘆いた。２１年から昨季まで対今井に対して１３連敗を喫するなど苦手右腕で、来週も再戦の可能性が高い。「このままではダメ」と打開策を探っていきたい