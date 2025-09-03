お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（48）が2日、都内でアイドルグループWHITE SCORPIONとエンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ「WHITE SCORPIONのSCORPISMALL」（毎月最終火曜深夜0時30分放送）の番組収録に参加した。思うような結果を出せずに悩んでいるというメンバーに、個々のキャラクターの重要性や新しい自己紹介フレーズを伝授。自身もアイドルをプロデュースしている観点から「今までのアイドル業界になかったような