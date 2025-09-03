「ロッテ６−８日本ハム」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽勝ムードが一転、冷や汗をかいた。日本ハムは七回表まで８−０の大量リードが、終わってみれば２点差の辛勝。「２−０のいいゲームでしたね…って思えば楽でしょ」。開口一番、新庄剛志監督もジョーク交じりに苦笑した。七回にエース伊藤大海投手の２ラン被弾を皮切りに、継投に入った八回にロッテの猛反撃にあった。連打などで４点を返されて６−８とされ、な