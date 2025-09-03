【ニューヨーク＝小林泰裕】２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比２４９・０７ドル安の４万５２９５・８１ドルだった。トランプ政権の関税政策は違法との判決を受け、一時６００ドル近く値下がりした。米連邦巡回区控訴裁判所は８月２９日、トランプ大統領が発動した「相互関税」などを違法と判断した１審の決定を支持する判決を下した。米連邦最高裁でも一連の関税措置が違法と判断された場