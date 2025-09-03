「Ｕ１８アジア選手権壮行試合、高校日本代表４−３沖縄県高校選抜」（２日、沖縄セルラースタジアム那覇）野球のＵ−１８Ｗ杯に出場する高校日本代表は２日、沖縄セルラースタジアム那覇で沖縄県高校選抜と壮行試合を行った。２年生で唯一代表入りを果たした沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞投手が先発して日の丸デビュー。相手打線に沖縄尚学メンバーが６人並ぶ中、２回３安打無失点と好投して地元の高校野球ファンを