バドミントンの世界選手権女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が２日、開催地のパリから羽田空港に帰国。記者会見を開き『シダマツ』として最後の大会をともに「楽しく終われた」と振り返った。２０１４年にペアを結成。昨年のパリ五輪では銅メダルに輝いた。２人は苦楽をともにした１１年間を漢字一文字で『輝』と表現。松山は「最後までキラキラ輝いていた」と話し、志田も「困難も自分た