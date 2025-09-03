【ジャカルタ共同】インドネシアのプラボウォ大統領は2日、中国に向けてジャカルタの空軍基地を出発した。北京で3日に行われる抗日戦争勝利80年記念行事に出席する。大統領府が発表した。ジャカルタで激化するデモ対応のため訪中を取りやめると発表していたが、中国との関係を重視した。3日に帰国するとしている。プラボウォ氏は2024年10月の就任翌月にも訪中している。当初、日本も今年9月上旬に初訪問する方向で調整していた