気象台は、午前5時24分に、洪水警報を山辺町、中山町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山形県・山辺町、中山町に発表 3日05:24時点庄内では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。村山、庄内では、3日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報3日昼前にかけて警戒■酒田市□洪水警報