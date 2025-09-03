「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が２日、横浜市で公開練習を行った。ＷＢＡ世界同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を迎え撃つ注目の一戦を前に、８０人を超える報道陣が殺到する中、軽めのシャドーボクシング、ミット打ちを各１ラウンドずつ披露。キャ