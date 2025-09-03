TBSは、妻夫木聡主演の10月期ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）に目黒蓮が出演することを発表した。目黒は日曜劇場初出演となり、物語のカギを握る重要な役どころとして登場する。その詳細は一切明らかにされず、ドラマ本編で解禁となる。今作への出演発表とともに目黒が演じる役のビジュアルが公開された。物語は、早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を