◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）泉口は５回に勝ち越しのきっかけとなる右前安打。８回にはダメ押しの右越え２点三塁打。真っすぐ、カーブ、フォークと違う球種を捉えての猛打賞。広島・小園に４毛差と大接近したが、首位打者獲得の可能性は十分にある。２年目になってバットを短く持つことで操作性が良くなったことが成長の一因に挙げられる。そして何より自分の立ち位置をしっかりと見つけ