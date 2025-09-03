◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）手応えは完璧だった。中山礼都内野手（２３）は本塁打を確信した。快音を響かせた打球は京セラＤの天井近くまで上がり、右翼後方の５階席付近に届いた。「打った瞬間いったかなと思いました」。特大の自己最多６号ソロで大阪の巨人ファンの大歓声を浴びた。一振りで試合の流れを変えた。０―１の４回２死、ヤクルト・奥川の２球目、高め１５０キロ直球を強振