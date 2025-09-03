元アイドルレスラーのタレント・愛川ゆず季が第２子出産後のダイエット経過を報告した。今年４月に第２子出産を発表した愛川。２日付のインスタグラム投稿で「お恥ずかしすぎますが、、リアルを」と書き出し、「産後１ヶ月からマイペースにトレーニングを再開して３ヶ月間経過記録トレーニングだけでなく食事もです」と産後１か月から４か月までの体形の比較画像を掲載。「毎日だと変化がわからないくらい少〜しずつですが