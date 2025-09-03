◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神・中野の出番は8回に訪れた。1死一塁から及川の代打として登場して結果は左飛。22年8月18日のヤクルト戦から続く連続試合出場を「439」に伸ばした。8月31日の巨人戦では途中交代していた。9回2死満塁の場面で二塁ベースカバーに入った際に一塁走者・浅野と交錯。その影響で、この日はベンチスタートだった。「一応、大事を取って（ベンチスタート）という形だと