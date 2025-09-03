◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神・植田が8月12日の広島戦以来、今季2度目のスタメン出場で、チームの勝利に貢献した。8月31日の巨人戦で負傷交代していた中野の分も守備はしっかりカバー。7回に先頭打者で四球で出塁すると、大山の犠飛で5点目のホームインも果たした。「ヒットを打ちたかったです」とHランプをともせなかったことを反省点にしたが、首脳陣も攻守での貢献をしっかり評価していた