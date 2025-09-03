◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神は2日、中日戦（バンテリンドーム）に5―3で勝利し、3連勝で優勝マジックを一つ減らして「6」とした。佐藤輝明内野手（26）が3回1死一塁の2打席目に右翼へ先制の35号2ラン。これでバンテリンドームでは05年の金本知憲に並ぶ球団最多のシーズン6本塁打に到達した。2年ぶりのリーグ制覇へ向けて突き進む猛虎は、貯金を今季最多の30へ伸ばした。今季、佐藤輝がバン