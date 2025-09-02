高齢期において、日々の張り合いや生きがいは心身の健康にも影響を与える重要な要素です。なかでも、近年注目されているのが“推し活”――応援したい人物やグループを見つけ、日々の喜びに変えていく活動です。若者中心と思われがちですが、実は高齢者の間でも静かに広がりつつあります。「今日も、誰とも話さなかった」東京都内の団地に暮らす佐々木英夫さん（仮名・76歳）は、3年前に最愛の妻をがんで亡くしてから、ひとり暮ら