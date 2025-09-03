◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）【阪神・藤川監督語録】▼熊谷がプロ初本塁打どんな選手もそうですけど、日々、向上心を持って練習してきたからこそ、こういうふうに。常に準備をしているからだけだと思うんですけど、努力をやめないということは年齢に関係なく、それが重要なんですよね。良い結果ですよね。▼努力が結果に姿勢はみんなあると思うんですけど、それが力になっているかどうか。