◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神・大山は7回1死一、三塁からの右犠飛で、試合の流れ的にも大きな追加点を奪った。「得点を挙げられて良かった」と今季61打点で、7年連続60打点超えをマーク。3回には1学年下の熊谷のプロ初本塁打で一緒にホームインできたことを最も喜んでいた。2四球、1打点でチームの勝利にも貢献できたことを9年目の30歳は「これからも続けていきたい。明日も頑張ります」と前