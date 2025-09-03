◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）見事な火消しだった。阪神・及川の出番は先発・村上が中日打線につかまった7回。2死一塁から登板して岡林をわずか2球で中飛に封じ、相手に傾いていた流れを取り戻した。これで両リーグトップの57試合登板。「（村上）頌樹さんもずっといいピッチングをしていたので、何とかというところで」と気合のリリーフ。8月19日の京セラドームでの対戦では直球を本塁打された岡