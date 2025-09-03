「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）巨人は接戦をものにして、甲子園での２連敗を京セラで止めた。阿部慎之助監督は「前回のタイガース戦でもそうですし、勝負って紙一重なんで、そこを何とかつかめるようにみんなで頑張りたいなと思います」と振り返った。打線が粘りを見せた。反撃の口火を切ったのは中山だ。１点を追う四回２死、奥川の真ん中高めの１５０キロ直球を右翼席上段に運ぶ特大の６号ソロ。「高め