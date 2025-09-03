「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）言葉を詰まらせ、顔は紅潮していた。今季限りで退任するヤクルト・高津臣吾監督が逆転負けした試合後、１軍メンバーらに自身の進退について伝えたと明かした。「（球団と）話をしましたよ」とした上で「モヤモヤしてゲームに入りたくなかった。今いるメンバーには今日、試合前に話はしました」。去就は自分の言葉で直接伝えた。話の中身は「まだ話していない選手もたくさん