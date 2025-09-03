トリンプの人気ブランド「AMOSTYLE BY Triumph」から、新コレクション「Daily Plus（デイリープラス）」がデビューしました。プチプラながらも、アウターに響きにくいストラップレスブラ、脇すっきりの美シルエットブラ、ふわりと優しくバストを包み込む「雲ふわりブラ」など、多彩な機能を兼ね備えたラインアップが勢ぞろい。価格も手に取りやすく、毎日をちょっとアップデートしてくれるアイテムです。