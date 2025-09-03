新潟県では、３日朝にかけて「線状降水帯」が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。３日は低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、北陸地方では、３日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもあり注意してください。新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が北海道付近を東へ進んでいます。この低気圧からのびる前線が３日昼前にかけて北陸